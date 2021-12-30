30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Öfkeli koca böyle dehşet saçtı! Eşinin lüks otomobilini pert etti

Öfkeli koca böyle dehşet saçtı! Eşinin lüks otomobilini pert etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 19:14
Güncelleme:30.12.2021 19:17
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştıktan sonra deliye dönen koca, eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı. Ardından sokaktan ayrılan koca, kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelerek kendi arabasıyla otomobile çarptı. Lüks otomobilde büyük hasar oluşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Gökhan S. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin evinin önüne geldi. Sokakta telefondan eşi ile tartışan şahıs, bir süre sonra sinir krizi geçirirdi. Damla S.'ye ait park halindeki aracı gören Gökhan S., tabancanın kabzası ile aracın camına vurmaya başladı. Öfkesini alamayan şahıs, aracın yan aynalarını kırdıktan sonra eliyle otomobilin tamponunu söktü. Olaydan sonra cipine binen öfkeli koca, sokaktan ayrıldı. Öfkeden deliye dönmüş adam ilerleyen dakikalarda ise yine sokağa gelerek arabası ile eşinin park halindeki aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli eşi yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede Gökhan S. yakalanırken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Öfkeli koca böyle dehşet saçtı!
Öfkeli koca böyle dehşet saçtı!
Hem uyardı hem yürüdü
Hem uyardı hem yürüdü
Pendik’te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı
Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı
Bursa’da dehşet anları kamerada..
Bursa’da dehşet anları kamerada..
Sel felaketini yaşayan vatandaşlar yürek yaktı
Sel felaketini yaşayan vatandaşlar yürek yaktı
Şişli’de otel odasında vahşet!
Şişli'de otel odasında vahşet!
Ağaca sığındı! Yardımına köylüler koştu
Ağaca sığındı! Yardımına köylüler koştu
Antalya’da hayat felç oldu!
Antalya’da hayat felç oldu!
Böyle demliyorsanız dikkat!
Böyle demliyorsanız dikkat!
Kripto para cinnetinde şoke eden ayrıntı
Kripto para cinnetinde şoke eden ayrıntı
Mermer cilası sonu oldu!
Mermer cilası sonu oldu!
Antalya’da fırtına hayatı felç etti
Antalya'da fırtına hayatı felç etti
Daha Fazla Video Göster