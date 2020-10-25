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O ilimizde esrarengiz olay! Kovan ve peteklerde Allah lafzı! Bu şekilleri çizen arılar kayboldu

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Giriş: 25.10.2020 09:25
Güncelleme:25.10.2020 09:50
Aydın'da arıcıları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Arılar kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar. İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten Aydınlı arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun önemli bir mesaj olduğunu inandıklarını belirttiler. Kovanlarda yiyecek olmasına ve arıların oğul verme dönemi olmamasına rağmen arılar, kovana Allah'ın isimlerini yazarak siliyor, sonrada kovanı terk ediyorlar. Arıların bu gizemli hareketleri arıcıları ise şaşırtıyor.

Aydın'da arıcıları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Arılar kovanlarının içerisine 'Allah, Hasbinallah' gibi Arapça yazılar yazıp kovanı terk ediyorlar. İlk defa böylesine ilginç arı hareketleri ile karşılaştıklarını belirten Aydınlı arıcılar, tabiatta hissiyatı en güçlü canlı olarak bilinen arıların bu durumunun önemli bir mesaj olduğunu inandıklarını belirttiler. Kovanlarda yiyecek olmasına ve arıların oğul verme dönemi olmamasına rağmen arılar, kovana Allah'ın isimlerini yazarak siliyor, sonrada kovanı terk ediyorlar. Arıların bu gizemli hareketleri arıcıları ise şaşırtıyor.

Son dakika: O ilimizde esrarengiz olay! Kovan ve peteklerde Allah lafzı! Bu şekilleri çizen arılar kayboldu SON DAKİKA: O İLİMİZDE ESRARENGİZ OLAY! KOVAN VE PETEKLERDE ALLAH LAFZI! BU ŞEKİLLERİ ÇİZEN ARILAR KAYBOLDU

Bu şekilleri çizen arılar kayboldu
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