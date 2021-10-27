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Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi! Karakutu sır oldu

DHA
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Giriş: 27.10.2021 16:54
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.
Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi!
Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi!
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