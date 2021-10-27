27 Ekim 2021, Çarşamba
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Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi! Karakutu sır oldu
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.