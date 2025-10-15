Ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor: Elimde olsa tuvalete bile gitmem

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 10:42
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Hatay’ın Defne ilçesinde yaşam mücadelesi veriyor. Depremden sonra üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış, zamanla sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaklaşık 3 yıldır evden çıkmayan genç, banyo yapmıyor, tırnaklarını kesmiyor ve yalnızca yemek ile tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Barış, “Hayalim yok, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete bile gitmem” diyerek tedavi olmayı da reddediyor.
