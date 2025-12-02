Navigasyonla geldiği yolda trafiği felç eden TIR şoförü: Konumdaki o kadın beni getirdi

İskenderun'da bir TIR şoförü, iddiaya göre, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken şoför, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Diğer sürücülerin tepki götürdüğü TIR şoförü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Polislerin uzun uğraşları sonucu TIR'ın yoldan çıkartılmasıyla trafik normal akışına döndü.

