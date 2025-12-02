02 Aralık 2025, Salı

Navigasyonla geldiği yolda trafiği felç eden TIR şoförü: Konumdaki o kadın beni getirdi

Navigasyonla geldiği yolda trafiği felç eden TIR şoförü: Konumdaki o kadın beni getirdi

Giriş: 02.12.2025 13:50
Giriş: 02.12.2025 13:50
İskenderun'da bir TIR şoförü, iddiaya göre, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken şoför, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Diğer sürücülerin tepki götürdüğü TIR şoförü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Polislerin uzun uğraşları sonucu TIR'ın yoldan çıkartılmasıyla trafik normal akışına döndü.
