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Narin'in ablasının ölümü de şüpheli!

Narin'in ablasının ölümü de şüpheli!

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Giriş: 08.09.2024 21:21
Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye'yi kahreden cinayetin ardından Minik Narin’in 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı.
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