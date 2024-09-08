Narin'in ablasının ölümü de şüpheli!

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye'yi kahreden cinayetin ardından Minik Narin’in 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı.