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Narin davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet ailesi tarafından planlandı

Narin davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet ailesi tarafından planlandı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 13:41
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Karara göre, Narin'in öldürülmesinde anne, abi ve amca iştirak halinde bulunurken, cinayet ev, ahır ve eklentilerinde başladı. Narin kurtarılma ihtimali varken öldürüldü. Gerekçeli kararda özellikle Nevzat'ın rolü öne çıkıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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Narin davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet ailesi tarafından planlandı
Cinayet ailesi tarafından planlandı
Cinayet ailesi tarafından planlandı
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