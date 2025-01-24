24 Ocak 2025, Cuma
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Narin davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet ailesi tarafından planlandı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Karara göre, Narin'in öldürülmesinde anne, abi ve amca iştirak halinde bulunurken, cinayet ev, ahır ve eklentilerinde başladı. Narin kurtarılma ihtimali varken öldürüldü. Gerekçeli kararda özellikle Nevzat'ın rolü öne çıkıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.