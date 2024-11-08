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Narin davasında 2. gün! Kardeşleri ve kuzenleri ifade verdi

Narin davasında 2. gün! Kardeşleri ve kuzenleri ifade verdi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 14:01
Narin Güran cinayeti davasında dün tutuklu dört sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada, sanıkların neredeyse tümü ilk ifadelerinden farklı beyanlar verdi. İkinci günde de tanıklar dinleniyor. Duruşma sırasında sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıkan baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı. Duruşmada Narin’in kardeşleri ve kuzenleri pedagog eşlinde dinlendi. Detayları duruşma salonunda bulunan A Haber muhabiri Sinan yılmaz aktardı.
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