11 Eylül 2021, Cumartesi
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Mutlulukları 3 saat sürdü! Kaçarak evlenen çift trafik kazasında yaşamlarını yitirdi
Düzce'de 25 yaşındaki motosiklet tutkunu Rüştü Can, internetten tanışıp aşık olduğu Münire Kuğu ile yıldırım nikahı kıydı. Çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Nikahtan 3 saat sonra kaza geçiren çift, hayatlarını kaybetti.