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Mutlulukları 3 saat sürdü! Kaçarak evlenen çift trafik kazasında yaşamlarını yitirdi

İHA
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Giriş: 11.09.2021 09:50
Düzce'de 25 yaşındaki motosiklet tutkunu Rüştü Can, internetten tanışıp aşık olduğu Münire Kuğu ile yıldırım nikahı kıydı. Çift kutlama yemeğine gitmek için damadın motosikletine bindi. Nikahtan 3 saat sonra kaza geçiren çift, hayatlarını kaybetti.
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