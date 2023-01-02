02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mutlu Menekşe'nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Mutlu Menekşe'nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 16:18
Manisa’da daha önce iki eşini katleden 65 yaşındaki cani koca Necati Akpınar, dini nikahlı eşi Mutlu Menekşe'yi de öldürdü. Olayın ardından katil Akpınar'ı, kızının ihbar ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının damadı İsmail Bangir, “Bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek” dedi. Başına sert cisim vurularak öldürülen 48 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Son kurban Mutlu toprağa verildi
Son kurban Mutlu toprağa verildi
Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı
Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı
Barış bahane! Baba evini soydu
Barış bahane! Baba evini soydu
Antalya’da yürek sızlatan görüntü!
Antalya’da yürek sızlatan görüntü!
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor
Enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor
İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
İstanbul’da park kavgası!
İstanbul’da park kavgası!
Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor
Sürücü belgeleri kimlik kartlarına yükleniyor
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
İstanbul’da asansörsüz üst geçit eziyeti!
Ankara’da TOKİ kuraları bugün
Ankara'da TOKİ kuraları bugün
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
Kanser hastası yaşlı kadına dehşeti yaşattı!
Daha Fazla Video Göster