Manisa’da daha önce iki eşini katleden 65 yaşındaki cani koca Necati Akpınar, dini nikahlı eşi Mutlu Menekşe'yi de öldürdü. Olayın ardından katil Akpınar'ı, kızının ihbar ettiği öğrenildi. Talihsiz kadının damadı İsmail Bangir, “Bu adam dışarıda olursa cinayetler tekerrür edecek” dedi. Başına sert cisim vurularak öldürülen 48 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.