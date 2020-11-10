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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı! Saygıyla sevgiyle anıyoruz

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Giriş: 10.11.2020 10:05
Güncelleme:10.11.2020 10:09
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. yıldönümünde bugün saat 09.05’te saygı duruşuyla anıyoruz.

Son dakika haberine göre; Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıldönümünde bugün saat 09.05'te saygı duruşuyla anıyoruz

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