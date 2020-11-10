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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı! Saygıyla sevgiyle anıyoruz
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 82. yıldönümünde bugün saat 09.05’te saygı duruşuyla anıyoruz.
Son dakika haberine göre; Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıldönümünde bugün saat 09.05'te saygı duruşuyla anıyoruz