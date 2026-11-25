Fenerbahçe, Londra'da galibiyet peşinde! Devler Ligi'nde Emre Belözoğlu ile Arda Turan karşı karşıya

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, teknik direktörler Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın rekabetine de sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.