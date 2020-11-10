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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri
10 Kasım Atatürk resimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Sosyal medyadan Atatürk'ün fotoğraflarını paylaşmak isteyen vatandaşlar için hiç görülmemiş Atatürk fotoğraflarını sayfamızda derledik. İşte 10 Kasım'a özel Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:11
Hiç görülmemiş en güzel Atatürk fotoğrafları burada! Milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde törenler düzenleniyor. Atatürk'ü sosyal medyadan anmak isteyen vatandaşlar en güzel Atatürk fotoğraflarını araştırıyor. Bizde Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğraflarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 10 Kasım'a özel en güzel Atatürk resimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ
Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.
Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafalar'dan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.
Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Atatürk, kurmaylık stajı için, 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.
1910'da Arnavutluk'taki isyanı bastırmak için düzenlenen harekatta da görevlendirilen Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi.
Tobruk ve Derne'de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan Atatürk, Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yaptı.
ÇANAKKALE'DE ÜSTÜN BAŞARI
Atatürk, 1913'te Sofya'da ataşeliğe atandı. Ataşe olarak görev yaptığı sırada, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Atatürk, Başkomutanlık Vekaleti'ne müracaat ederek cephede görev almak istedi.
Kendisine "Sizin için orduda her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya Ataşemiliterliği'ni daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz." cevabının verilmesi üzerine Büyük Önder, Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya şu mektubu yazdı: