Kış çaylarına dikkat! Bazı bitki çaylarında taş, ip ve böcek pisliği tespit edildi

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklardan korunmak amacıyla tüketilen kış çaylarına ilişkin yapılan bir araştırma, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Bazı bitki çaylarının içerisinde taş, ip ve böcek pisliği tespit edildi. Peki, bitki çayı alırken nelere dikkat edilmeli? Sağlıklı bitki çayı nasıl anlaşılır? Detaylar, A Haber'den Meral Dağlılar ve Nurten Sırma'nın haberinde.