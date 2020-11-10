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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 10 Kasım Atatürk mesajları: En güzel ve duygusal resimli 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri 10 Kasım Atatürk mesajları: En güzel ve duygusal resimli 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri 10 Kasım mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde şükran, saygı ve minnetle anılıyor. Atatürk'ü anmak için en güzel mesajları paylaşmak isteyenler internet üzerinden "En duygusal 10 Kasım mesajları" araştırmalarını sürdürüyor. İşte sizler için derlediğimiz en güzel ve duygusal resimli !0 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:39
10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Atatürk'ü anmak için en güzel mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 10 Kasım'a özel en yeni mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte en güzel v duygusal resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 KASIM MESAJLARI
● Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olacağımızı bir kez ifade eder, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyeye getireceğimize manevi huzurunda söz veririz.
● 10 Kasım 1938 yılının üzerinden 82 yıl geçti. Yıl 2020, aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü. Rahat uyu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk.
● Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
● Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.
● Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
● Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
● Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.
● Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.