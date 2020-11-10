10 Kasım Atatürk mesajları: En güzel ve duygusal resimli 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri

10 KASIM MESAJLARI

● Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olacağımızı bir kez ifade eder, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyeye getireceğimize manevi huzurunda söz veririz.

● 10 Kasım 1938 yılının üzerinden 82 yıl geçti. Yıl 2020, aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü. Rahat uyu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk.