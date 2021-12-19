19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muş’ta fırtınada yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Muş’ta fırtınada yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 13:05
Muş’ta etkisi yoğun bir şekilde hissedilen tipi ve fırtına sebebiyle yolda 10 araç içerisindeki 30 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar iki saat süren zorlu çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR 2 SAAT SÜRDÜ

Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş'tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi.

"ARAÇLARDAN ÇIKMAK ÇOK ZOR"

İl Özel İdare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, "Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor" dedi.

İstanbul'dan köyüne dönen Bayram Tekin de kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri yardımımıza geldi ve yolu açtı. Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi!
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Aslan balığı yok satıyor
Aslan balığı yok satıyor
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
İstanbul Boğazı’nın incisi
İstanbul Boğazı’nın incisi
Gazeteciler kara saplandı
Gazeteciler kara saplandı
Kargoyla teslim edilen sahte alkol!
Kargoyla teslim edilen sahte alkol!
Başı boş kazla gülümseten diyalog
Başı boş kazla gülümseten diyalog
Yolda buldu! Yanından ayırmıyor
Yolda buldu! Yanından ayırmıyor
Soğuk havaya bitkin düştü! Yol kenarında bulundu
Soğuk havaya bitkin düştü! Yol kenarında bulundu
Omicron’daki gizemli semptomu açıkladılar!
Omicron'daki gizemli semptomu açıkladılar!
‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku
‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku
Daha Fazla Video Göster