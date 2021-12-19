Muş’ta fırtınada yolda mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkisi yoğun bir şekilde hissedilen tipi ve fırtına sebebiyle yolda 10 araç içerisindeki 30 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar iki saat süren zorlu çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR 2 SAAT SÜRDÜ

Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş'tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi.

"ARAÇLARDAN ÇIKMAK ÇOK ZOR"

İl Özel İdare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, "Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor" dedi.



İstanbul'dan köyüne dönen Bayram Tekin de kar ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri yardımımıza geldi ve yolu açtı. Allah eksikliklerini vermesin" diye konuştu.