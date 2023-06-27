Müslümanların yaptığı en kutsal yolculuk! İslam aleminin kalbinin attığı yer: Kabe

Her yıl milyonlarca Müslüman, kutsal topraklara Kabe'ye hac ibadetini yapmak için gidiyor. Peki Kabe'nin tarihteki oluşumu nasıl başladı? Hac ibadetini bu kadar kutsal kılan nedir? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN