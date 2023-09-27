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Musluktan çamurlu su mu akacak? Terkos Barajı kritik eşikte

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 11:05
İstanbul'un Avrupa yakasındaki Terkos Barajı'nda su seviyesi yüzde 10,82'ye düştü. Terkos'taki seviye 16'nın altına düştükten sonra suyun çamurlaştığı ve koktuğu belirtiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Terkos Barajı'ndan son durumu aktardı.
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