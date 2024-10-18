18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Muş’a mevsimin ilk karı yağdı!

Muş’a mevsimin ilk karı yağdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 19:40
Muş’ta gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağış, 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı ve Çavuştepe’yi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkisini artırmaya başladı. Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Emin Koç, “Bizim memlekete mevsimin ilk karı yağdı. Çok güzel bir görüntü. Hava da çok güzel. Kurtik Dağı’na yağan bu kar mükemmel. Bu sene biraz erken yağdı. Hoş geldin diyelim. Kar demek bereket demek. Karsız bu memleket olmuyor. Bereketli olacak inşallah. Bizim memlekete kar yakışıyor. Yazın Muş Lalesi yakışıyor kışın da kar yakışıyor” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muş’a mevsimin ilk karı yağdı!
Muş’a mevsimin ilk karı yağdı!
Fransa ve İtalya’daki sel felaketi! Çok sayıda ölü var
Fransa ve İtalya’daki sel felaketi! Çok sayıda ölü var
Dolandırıcı anne kucağında çocuğuyla adliyede!
Dolandırıcı anne kucağında çocuğuyla adliyede!
Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı!
Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı!
Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!
Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!
Ordu’da kaya düşmesi tehlikesi!
Ordu'da kaya düşmesi tehlikesi!
Şeker pancarı hasadı! Beklenti yüksek
Şeker pancarı hasadı! Beklenti yüksek
Yaylacılar dönüşe geçti
Yaylacılar dönüşe geçti
Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
Kuşların dansı görsel şölene dönüştü
Kuşların dansı görsel şölene dönüştü
Mardin’de motosiklet 3 çocuğa çarptı
Mardin’de motosiklet 3 çocuğa çarptı
Hastaneler kapatıldı! Suçlular tutuklandı
"Hastaneler kapatıldı! Suçlular tutuklandı"
Daha Fazla Video Göster