06 Ağustos 2024, Salı
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Muhtaçlar için artık “Umut Var!”
Umudunu yitirmek üzere olanlar için çıktılar yola ve bugüne kadar en az 100 bin ihtiyaç sahibinin derdine koştular. Onlar, Umut Var Derneği! Dernek gönüllüleri, 2021 yılından bu yana Türkiye ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçların yanında olmayı sürdürüyor.