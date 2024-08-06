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Muhtaçlar için artık “Umut Var!”

Muhtaçlar için artık “Umut Var!”

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Giriş: 06.08.2024 19:07
Umudunu yitirmek üzere olanlar için çıktılar yola ve bugüne kadar en az 100 bin ihtiyaç sahibinin derdine koştular. Onlar, Umut Var Derneği! Dernek gönüllüleri, 2021 yılından bu yana Türkiye ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçların yanında olmayı sürdürüyor.
Muhtaçlar için artık Umut Var!
Muhtaçlar için artık “Umut Var!”
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