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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın paniği!

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Giriş: 01.08.2020 22:16
Güncelleme:01.08.2020 22:16
Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı’nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının rüzgarında etkisiyle Yatağan’a ilerlediği bildirildi. İlçede alarm verildi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gidip vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan yangına helikopterlerde müdahale edildi.

Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı'nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının Yatağan'a ilerlediği bildirildi

Yangın ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Yangına havadan 2 uçak, 7helikopter, karadan ise 42 arazöz 10 tanker(su ikmal aracı) 2 dozer ve 230 personel ile müdahale edildi.

YATAĞAN'DAN YANGIN ALARMI!

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bölgelerden yangını söndürmesi için personel takviyesi yapıldı. Orman yangınını söndürmek için hummalı çalışma devam ederken alevler Yatağan'a doğru yöneldi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine giderel vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hayrettin Şaşmaz / SABAH

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