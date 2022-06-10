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Müge Anlı programına damga vurdu! Kripto para bir aileyi yok etti: 12 milyonluk serveti satıp ortadan kayboldu

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Giriş: 10.06.2022 10:00
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir konuyla ekranlara geldi. Muhterem ve Ali Durkun çifti Müge Anlı'nın kapısını çalarak çocukları Ali Uğur Durkun'un bir ev ve 27 araba olmak üzere toplamda 12 milyonluk servetlerini kriptoya bulaştığı için sattığını ve 18 gündür haber alamadıklarını söyledi. İşte sosyal medyanın gündemine oturan olayla ilgili son dakika gelişmeleri ve Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler...
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