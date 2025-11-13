Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti

13 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 13.11.2025 15:43
Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Son nefesini doğum gününde veren ünlü sanatçının ölümü sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Abacı'nın ölümü sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz detayları aktardı.
