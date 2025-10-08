Motosikletin minibüse çarptığı feci kaza kamerada

Kaza, D-400 Karayolu Çona Köyü mevkiinde meydana geldi. Adem Altun idaresindeki motosiklet, seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse arkadan çarptığı ve sürücünün savrularak bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

