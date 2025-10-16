16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı

Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 21:52
Kaza Kuşadası Turgut Özal Bulvarı Tütüncüler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Adile S., Fadime T. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sarı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Adile S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuşadası’ndaki kaza bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kadına çarpması ve kadının yola savrulması yer alıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Daha Fazla Video Göster