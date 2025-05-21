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Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı

Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:40
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden İ.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yaya İ.Ç.ye çarptı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı
Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı
Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı
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