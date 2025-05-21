21 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Motosiklet yaya geçidinde adama çarptı
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden İ.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yaya İ.Ç.ye çarptı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.