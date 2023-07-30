Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi

Kübra Dere 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağına diz altından kaybetti. Kazanın ardından zorlu bir süreç geçiren dere'nin, hayata yeniden tutunması yüzme sayesinde oldu.

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