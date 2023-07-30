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Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi

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Giriş: 30.07.2023 11:58
Kübra Dere 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağına diz altından kaybetti. Kazanın ardından zorlu bir süreç geçiren dere'nin, hayata yeniden tutunması yüzme sayesinde oldu.
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