Çukurova’daki Okaliptüs ağaçlarının hikayesi...

Bereketli tarım arazileri ile ünlü Çukurova bir zamanlar bataklıklarla kaplıydı. Tarım yapılması bir yana sivrisinek istilası yüzünden yaşam şartları oldukça elverişsizdi. Peki, Çukurova nasıl tarım cennettine dönüşmüştü? Bölgedeki binlerce Okaliptüs ağacının sırrı neydi? Neden bölgeye okaliptus ağaçları dikilmişti ? Editörümüz Bahadır Kerimoğlu arşivlere girdi, "tarihi belgeler ışığında" konu ile ilgili çok çarpıcı bir belgesel hazırladı.