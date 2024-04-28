28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çukurova'daki Okaliptüs ağaçlarının hikayesi...

Çukurova'daki Okaliptüs ağaçlarının hikayesi...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2024 13:20
Güncelleme:28.04.2024 13:20
Bereketli tarım arazileri ile ünlü Çukurova bir zamanlar bataklıklarla kaplıydı. Tarım yapılması bir yana sivrisinek istilası yüzünden yaşam şartları oldukça elverişsizdi. Peki, Çukurova nasıl tarım cennettine dönüşmüştü? Bölgedeki binlerce Okaliptüs ağacının sırrı neydi? Neden bölgeye okaliptus ağaçları dikilmişti ? Editörümüz Bahadır Kerimoğlu arşivlere girdi, "tarihi belgeler ışığında" konu ile ilgili çok çarpıcı bir belgesel hazırladı.
Çukurova’daki Okaliptüs ağaçlarının hikayesi...
Çukurova'daki Okaliptüs ağaçlarının hikayesi...
Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası!
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası!
Bisiklet Turu’na olumsuz hava şartları engeli
Bisiklet Turu'na olumsuz hava şartları engeli
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Gökyüzünde merak uyandıran cisim!
Gökyüzünde merak uyandıran cisim!
Meteoroloji’den 3 uyarı birden
Meteoroloji'den 3 uyarı birden
34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu
34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu
Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı
Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı
Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son!
Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son!
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın!
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın!
Bolu’da toz taşınımı etkisi!
Bolu'da toz taşınımı etkisi!
Kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı!
Kavşağa kontrolsüz giren aracın çarptığı otomobil takla attı!
Daha Fazla Video Göster