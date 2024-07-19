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''Milli ürünler 7/24 çalışıyor''

''Milli ürünler 7/24 çalışıyor''

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 16:06
Dünya genelinde Crowdstrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye'den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi küresel çapta yaşanan sorun nedeniyle harekete geçti.
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