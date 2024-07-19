’’Milli ürünler 7/24 çalışıyor’’

Dünya genelinde Crowdstrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye'den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi küresel çapta yaşanan sorun nedeniyle harekete geçti.