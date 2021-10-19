19 Ekim 2021, Salı
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Milli SİHA teknolojisine adanan ömür | Özdemir Bayraktar kimdir?
Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve bu yolu verdiği zorlu mücadelelerle çocuklarına açan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ailesi ve yakınlarına taziye mesajı yağdı. Peki Özdemir Bayraktar kimdi? Şimdiye kadar bu ülke için neler yaptı? İşte detaylar...