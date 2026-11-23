Emekli maaşlarına yapılacak zamda hangi formüller konuşuluyor?

Milyonlarca emeklinin gözü, ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yönelik olası iyileştirme formüllerini değerlendirdi. Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında otomatik güncelleme öngördüğünü belirterek intibak düzenlemesinin önemine dikkat çekti. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ile birlikte emekli maaşlarına yönelik olası zam senaryolarını Ankara'dan aktardı.