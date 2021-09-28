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Meyve sularında görünmeyen tehlike! Ağır metaller sağlığı tehdit ediyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 09:16
Meyve suları birçoğumuzun severek tükettiği içecekler arasında. Özellikle çocukların beslenme çantalarında olmazsa olmaz. Ancak içerdiği ağır metaller sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Karadeniz, ağır metallerin özellikle 0-6 yaş gurubunda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizdi. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Nida Acar ise diyabet ve kanser hastalarının paketli meyve sularından uzak durması konusunda uyardı.
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