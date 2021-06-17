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Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması! Son 51 yılın en sıcağı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 16:54
Haziran ayının gelmesiyle sıcaklar artmaya başladı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağışlar devam etse de genel anlamda sıcakların yükselişi dikkat çekti. Meteoroloji'nin hazırladığı raporda son 51 yılın en sıcak mayıs ayının yaşandığı belirtildi. Peki cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması
Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması
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