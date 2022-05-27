27 Mayıs 2022, Cuma
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Meteorolojiden çöl sıcaklıkları uyarısı
Serin geçen bahar aylarının ardından sıcaklıklar yükselmeye başladı. Uzmanlar çöl sıcaklıkları etkisine gireceğimiz konusunda uyardı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan aktardı.