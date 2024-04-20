Meteoroloji’den 45 ile fırtına uyarısı! İstanbul'da kuvvetli yağış

Son dakika haberleri… Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul'da da kuvvetli sağanak etkili olacak. Son detayları Taksim Meydanı’nda bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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