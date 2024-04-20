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Meteoroloji’den 45 ile fırtına uyarısı! İstanbul'da kuvvetli yağış

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 09:52
Son dakika haberleri… Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul'da da kuvvetli sağanak etkili olacak. Son detayları Taksim Meydanı’nda bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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