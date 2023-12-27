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Meteoroloji saat vererek uyardı: 13 ilde şiddetli sağanak | İstanbul'da yağmur var mı? İşte 27 Aralık hava durumu

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Giriş: 27.12.2023 08:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Aydın, İzmir ve Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak bekleniyor. Kar yağışı ise ülke genelinde beklenmiyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Aralık hava durumu tahminleri...
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