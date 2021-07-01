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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz Perşembe hava durumu

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Giriş: 01.07.2021 09:44
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte son durum...
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