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11.12.2019

Mert'in ölümü Türkiye'yi ağlattı! İşte hayat kurtaracak müdahale

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın şırınga cikolatının kapağının boğazına kaçmasıyla hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'da açıklama yaparken herkesin aklına aynı sorular geldi: Çevrede "ilk yardım" bilen yok muydu? Kimse "ilk yardım" bilmiyor muydu? İşte bu konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı ve acil durumda nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yaşamını yitirdi. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için dün okulda inceleme yapmıştı.

Dün yaşanan bu acı ölümden sonra Mert Yağız Köksal'ın şırınga çikolatının kapağının boğazına kaçtığı öğrenilirken tüm Türkiye bu olayla yasa boğuldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı..

Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

A HABER ÖZEL YAYIN YAPTI

İşte bu olaydan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel vatandaşların merak ettiği soruları cevapladı ve acil durumda nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ankarada 7 yaşındaki Mert okulda öldü! Sır ölüme başsavcılıktan açıklama ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT OKULDA ÖLDÜ! SIR ÖLÜME BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Mert Yağız Köksalın öldüğü okulun yetkilileri açığa alındı MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN ÖLDÜĞÜ OKULUN YETKİLİLERİ AÇIĞA ALINDI

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti OKULDA RAHATSIZLANAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

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