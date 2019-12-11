Ankara'da 7 yaşındaki Mert okulda öldü! Sır ölüme başsavcılıktan açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Türkiye ilk defa duyacak" dedi ve açıkladı!
- "Ahmet Davutoğlu sapla samanı harmanladı"
- Evlat nöbetinde sevinç gözyaşları!
- Milli Savunma Akar’dan kritik S-400 açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- PKK'nın ininde bulundu! Dere üzerine kurmuşlar
- Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalandı
- İşte CHP tiyatrosu! Parti üyesi olmayan oyuncuyu...
- Yargıtay, o isme FETÖ'den verilen cezayı onadı
- Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması
- Ege Denizi de sarsıldı!
- En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor!
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- EDHO 151. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izle! - ATV
- MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır