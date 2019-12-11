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Ankara'da 7 yaşındaki Mert okulda öldü! Sır ölüme başsavcılıktan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
MERT OKULDA CAN VERDİ! SIR ÖLÜMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki ’ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki 'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi 'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

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