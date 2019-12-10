Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
Ankara'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı.
POLİS İNCELEME YAPTI
Rahatsızlanan öğrenci, hastaneye kaldırıldığı sırada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.
OTOPSİ YAPILACAK
Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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