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Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
OKULDA ŞOK! EKİPLER ABLUKAYA ALDI

'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Rahatsızlanan öğrenci, hastaneye kaldırıldığı sırada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK

Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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