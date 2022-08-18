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Meral Akşener vatandaşa bağırdı, korumalar zor kullanarak uzaklaştırdı

İHA
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Giriş: 18.08.2022 16:27
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, ‘Sen yalan konuşuyorsun demedim, yalancı’ diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.
Meral Akşener vatandaşa bağırdı!
Meral Akşener vatandaşa bağırdı!
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