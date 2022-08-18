18 Ağustos 2022, Perşembe
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Meral Akşener vatandaşa bağırdı, korumalar zor kullanarak uzaklaştırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, ‘Sen yalan konuşuyorsun demedim, yalancı’ diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.