Megakentin en büyük barajı alarm veriyor

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 28'e kadar geriledi.

