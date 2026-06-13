Mavi ve yeşilin buluşma noktası: Yakakent'te huzur ve lezzet yolculuğu

Anadolu Diyarı ekibi bu hafta rotasını Karadeniz'in saklı cenneti, Samsun'un Yakakent ilçesine çevirdi. Sinop ve Samsun'un tam orta noktasında yer alan, denizi, doğası ve tescilli lezzetleriyle büyüleyen Yakakent, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Program ekibi; bölgenin dünyaca ünlü somonundan tescilli mantısına, macera dolu su sporlarından asırlık su değirmenine kadar ilçenin tüm zenginliklerini A Haber ekranlarına taşıdı.