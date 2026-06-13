Ailesine kimliğe gerek yok demiş, sınava son bir dakikada yetiştirildi

Diyarbakır’da 27 bin 975 öğrenci, iki oturum şeklinde bin 799 salonda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Sabah saatlerinden itibaren aileler ve öğrenciler okullara geldi. Öğrenciler içeride, aileler ise dışarıda ter dökmeye başladı. Bazı öğrenciler ise sınav klasiklerini yaşadı. Son dakikada yetişen öğrenciler arasında kimliğini unutanlarda vardı. Ailesine kimliğe gerek yok diyen öğrenci, son bir dakikada kimliğinin ulaştırılmasıyla sınava girdi.