Antalya Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz ve toplam 135 teknik personel ile orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.