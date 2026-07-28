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Antalya Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz ve toplam 135 teknik personel ile orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk etapta 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız sürdürüyor.

135 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangın bölgesinde görev yapan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak metinde yangının çıkış nedeni ile yerleşim yerlerine yönelik risk durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

A Haber Muhabiri İsmet Yerdelen de bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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