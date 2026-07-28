Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen Narko Kapan Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nda 382 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında toplam 548 şüphelinin tek tek tespit edildiğini açıkladı. Operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, tespit edilen 548 şüpheliden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik yakalama ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.