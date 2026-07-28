İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates sezonu başladı: 91 ülkeye ihracat sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates sezonu başladı. Hasat edilen domatesler kurutulmak üzere güneş altında serilirken, kentten 91 ülkeye gerçekleştirilen ihracat Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında kuru domates ihracatından 61 milyon dolar gelir elde edildi. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Olgun, A Haber canlı yayınında kuru domates üretimi ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olgun, Torbalı'nın üretim kapasitesi ile bölge ekonomisine sağladığı katkıya ilişkin bilgiler paylaştı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve Kameraman Halil Karahan, Torbalı'daki domates kurutma alanlarından son durumu görüntüledi. Yayında hasat süreci, kurutma yöntemi ve üreticilerin çalışmaları ekrana taşındı.