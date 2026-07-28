İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bursa'da 7 organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 ayrı organize silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

7 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri belirtilen organize silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve sonlandırılması amacıyla operasyon düzenlendi. Çalışmaların, liderlerinin yurt dışında bulunduğu ve haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu belirtilen suç örgütlerini de kapsadığı bildirildi.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve "tehdit" suçları başta olmak üzere farklı suçlara karıştıkları öne sürülen şüpheliler hedef alındı.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.