Bina tadilatlarında yeni düzenleme: Cam balkon ve çardak yapımında yazılı muvafakat aranacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı yönetmelik taslağıyla binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Taslağa göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı muvafakati aranacak. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Talha Kös, A Haber canlı yayınında düzenlemenin ayrıntılarını değerlendirerek yeni uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin ve Kameraman Hasan Can Türkeş de gelişmeleri yerinden aktararak yönetmelik taslağının ayrıntılarını izleyicilerle paylaştı.