Gaziantep merkezli 14 ilde Narko Kapan operasyonu: 382 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan" operasyonunda yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonda 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin ise firari olduğunu açıkladı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep merkezli operasyona ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Operasyonun kapsamı ve soruşturmadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.